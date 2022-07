Manifestantes nadam na piscina do presidente (VÍDEOS) — CMIO

Multidões invadiram o palácio presidencial do Sri Lanka, servindo-se de comida da cozinha do líder desonrado

Uma multidão de manifestantes que invadiram o palácio presidencial do Sri Lanka no sábado invadiu a cozinha do complexo e nadou na piscina privada do presidente Gotabaya Rajapaksa. Rajapaksa e o primeiro-ministro Ranil Wickremesinghe anunciaram sua renúncia em meio a distúrbios em massa.

Acredita-se que cerca de 100.000 pessoas cercaram a residência do presidente em Colombo no sábado, e fontes locais disseram a repórteres que Rajapaksa havia sido “escoltado para a segurança” em um local desconhecido por soldados. Quando as forças de segurança não conseguiram conter a multidão do lado de fora do complexo, multidões de manifestantes invadiram a residência do presidente.

Imagens de vídeo compartilhadas nas mídias sociais mostraram dezenas de manifestantes invadindo armários na cozinha de Rajapaksa e cozinhando qualquer comida que encontrassem.

Outros foram para os aposentos do presidente, tirando selfies em uma cama e vasculhando gavetas. Os manifestantes reunidos em salas perto da cozinha pareciam estar se comportando, com um homem visto varrendo depois que a multidão passou.

Do lado de fora, um grande grupo de manifestantes tirou suas camisas e mergulhou na piscina de Rajapaksa.

O Sri Lanka está em estado de agitação há vários meses, com alimentos e combustível em falta e os preços disparando. O país deu calote em sua dívida externa em maio pela primeira vez em sua história. O racionamento de combustível foi introduzido no início deste mês, e policiais armados e tropas se tornaram uma visão comum em postos de gasolina.

A crise foi atribuída à pandemia de Covid-19, que privou a nação insular de receitas vitais do turismo. No entanto, o governo de Rajapaksa aumentou os gastos, cortou impostos e imprimiu dinheiro para pagar títulos estrangeiros, elevando a inflação.

Rajapaksa anunciou no sábado que deixará o cargo, a partir da próxima semana. O primeiro-ministro Wickremesinghe anunciou sua própria renúncia horas antes, mas o anúncio não impediu os manifestantes de incendiar sua residência, depois que a tropa de choque tentou sem sucesso dissuadir a multidão com gás lacrimogêneo.

Várias dezenas de pessoas ficaram feridas durante os protestos de sábado em Colombo.