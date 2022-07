General dos EUA se preocupa com armamento chinês — CMIO

Pequim está adquirindo armas cinco vezes mais rápido que os EUA e a um custo muito menor, alertou um funcionário do Pentágono

A China está construindo seu arsenal de novas armas cinco a seis vezes mais rápido do que os EUA e por uma pequena fração do custo, ganhando uma vantagem estratégica que Washington não pode deixar sem controle, lamentou um alto funcionário do Pentágono.

“Na paridade do poder de compra, eles gastam cerca de US$ 1 a nossos US$ 20 para obter a mesma capacidade”, disse o major-general da Força Aérea dos EUA, Cameron Holt, em uma conferência do setor em San Diego. “Vamos perder se não conseguirmos descobrir como reduzir o custo e aumentar a velocidade em nossas cadeias de suprimentos de defesa.”

Holt, que supervisiona todas as aquisições de armas como vice-secretário assistente da Força Aérea, fez seus comentários em uma conferência para empreiteiros do governo federal no mês passado. O discurso veio à tona esta semana, no entanto, quando uma revista online chamada War Zone informou sobre ele.

O general culpou os americanos “lento, microgerenciado” sistema de apropriações, que foi eficaz durante a Guerra Fria, por colocar os EUA em desvantagem.

“Neste ambiente de hoje, isso absolutamente vai nos matar”, disse Holt.













Por exemplo, um processo orçamentário inflexível exige que os oficiais saibam com quatro anos de antecedência quais tipos de tecnologias eles vão precisar, e eles são legalmente proibidos de fazer ajustes para gastar o dinheiro de forma mais eficaz durante o ano de alocação, a menos que passem por um processo complicado. processo de revisão através do Congresso, disse Holt. O sistema cria “incentivos perversos” gastar todo o dinheiro o mais rápido possível dentro das estreitas restrições de como foi orçado, acrescentou.

Os EUA gastam mais em defesa do que os próximos nove maiores orçamentos militares do mundo juntos.

Os americanos precisam ter um senso de urgência sobre o “grande competição de poder” porque a China está lutando contra o sistema internacional que foi criado após a Segunda Guerra Mundial, disse Holt. Mesmo que Pequim aumente suas capacidades militares, está usando alavancagem econômica e travando uma guerra de informação para ajudar a alcançar seus objetivos de longo prazo sem “força sobre força” confronto, afirmou.













“Eles acreditam que, se puderem manter suas atividades aquém do que definiríamos como guerra, acho que podem realmente alcançar todos os seus objetivos ao transformar o sistema internacional em um sistema de lealdade ao Partido Comunista Chinês”, disse. disse Holt. Ele adicionou, “Eles entendem onde estão nossas fraturas profundas e entendem como trabalhar isso.”

O presidente chinês Xi Jinping “Comunidade de Destino Comum” política externa é “extraordinariamente eficaz” e poderia remodelar a paisagem geopolítica ao longo do tempo, Holt argumentou. “Seria possível em um dia daqui a algum tempo perdermos Taiwan em uma cerimônia de assinatura e nossos próprios líderes nos explicarem por que isso é um bom negócio? Ou, se você pudesse imaginar, anos no futuro, talvez, a reunificação da Península Coreana… Mas e se eles se reunificassem sob patrocínio chinês em vez de patrocínio americano? Como seria isso?”

O general argumentou que a ambição da China é “uma ameaça existencial ao nosso modo de vida, às liberdades que nossos filhos podem ou não desfrutar.”