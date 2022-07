FMI soa alarme econômico global — CMIO

A chefe do Fundo Monetário Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, disse nesta quarta-feira que as perspectivas para a economia global “escureceu significativamente” desde abril. Ela disse à Reuters que uma recessão global no próximo ano não pode ser descartada, dados os riscos elevados.



“Vai ser um 22 difícil, mas talvez um 2023 ainda mais difícil” advertiu o chefe do FMI.

Ela citou a propagação global da inflação, aumentos dramáticos das taxas de juros pelos bancos centrais, uma desaceleração no crescimento da China e sanções sem precedentes contra a Rússia entre os fatores que afetam as economias globais.

Georgieva indicou que nas próximas semanas o FMI rebaixaria sua projeção anterior de 3,6% de crescimento global para este ano. Essa seria a terceira revisão para baixo do fundo de sua previsão este ano.



“Estamos em águas agitadas”, Georgieva afirmou, observando que o aperto mais duradouro das condições financeiras complicaria as perspectivas econômicas globais. Ela enfatizou que era crucial controlar a alta dos preços.

