Crise de energia atinge complexo industrial dos EUA – Bloomberg – CMIO

Desafios operacionais decorrentes do aumento das contas de energia colocaram todo o complexo industrial dos EUA em risco de desligamento parcial, informou a Bloomberg na quinta-feira.

A segunda maior fábrica de alumínio do país, que responde por 20% da oferta nacional, demitiu 600 trabalhadores no final de junho, depois que sua conta de eletricidade triplicou. A Century Aluminium anunciou planos de deixar sua fábrica de Hawesville ociosa por até um ano, eliminando a maior de suas três unidades nos EUA. Enquanto isso, a maior produtora de alumínio do país, a Alcoa, disse que estava cortando sua produção em um terço em uma usina em Indiana.

Pelo menos duas siderúrgicas começaram a interromper algumas operações em uma tentativa de minimizar os custos de energia, disse um executivo do setor não identificado à agência. Em maio, um grupo de fábricas no meio-oeste dos EUA alertou os reguladores de energia do país que algumas empresas estavam à beira de fechar nos meses de verão ou mais devido a “injusto e irracional” custos de eletricidade.













Em junho, os preços do gás natural triplicaram em relação ao mesmo período do ano passado, elevando as contas de residências e empresas a níveis nunca vistos. Enquanto isso, as tarifas de eletricidade para clientes industriais devem atingir um recorde histórico neste verão.

Os custos crescentes forçaram algumas empresas a colocar milhões de dólares em crédito para garantir contratos de energia e gás, de acordo com Michael Harris, cuja empresa Unified Energy Services compra combustível para clientes industriais.

“Isso pode ser devastador para uma corporação”, Harris disse à agência. “Não vejo nenhum cenário, explosões ausentes nas instalações de GNL dos EUA” que prendem a oferta em casa, em que os preços do gás estão caindo no longo prazo.

