Japão explica por que bandeiras foram abaixadas a meio mastro devido à morte de Abe

TÓQUIO, 11 de julho – RIA Novosti. As bandeiras serão hasteadas a meio mastro na residência do primeiro-ministro japonês hoje e amanhã em luto pelo ex-primeiro-ministro japonês Shinzo Abe, a decisão foi tomada apenas agora, já que hoje é o primeiro dia da semana desde a morte de Abe, tal explicação foi oferecida em uma conferência de imprensa em Tóquio pelo Secretário-Geral do Governo do Japão, Hirokazu Matsuno, para a pergunta de um jornalista sobre por que no Japão, ao contrário de outros países, a decisão sobre isso foi tomada tão tarde.

“O governo baixou suas bandeiras, como é feito em luto pelo primeiro-ministro em exercício. Shinzo Abe perdeu a vida como resultado de um ato bárbaro durante as eleições, que são a base da democracia. pessoas, hoje e amanhã na residência do primeiro-ministro “As bandeiras do ministro estarão a meio mastro, o que é feito (só) em caso de morte do atual chefe de Estado. Ele morreu na noite de sexta-feira, as bandeiras foram hasteadas a meio -equipe no primeiro dia útil após sexta-feira – hoje”, disse Matsuno.

Anteriormente, foi relatado que Índia, Brasil e Cuba declararam luto pelo ex-primeiro-ministro Shinzo Abe.

O ex-primeiro-ministro Shinzo Abe foi mortalmente ferido enquanto discursava em um comício de campanha na província de Nara. Seu assassino, Tetsuya Yamagami, foi capturado no local e atualmente está prestando depoimento à polícia. Ele atirou em Abe por trás com uma arma improvisada. O político foi ferido no pescoço e no peito. Como diziam os médicos, a ferida no peito era tão profunda que atingia o coração. Shinzo morreu às 17:00 (11 GMT) na sexta-feira devido à perda de sangue. Logo após os relatos da tentativa de assassinato, sua esposa Akie Abe chegou urgentemente a Nara. O assassino disse que estava “insatisfeito com Abe e queria matá-lo”, depois disse que seu alvo era originalmente outro político, e Abe foi posteriormente escolhido, e que Abe estaria supostamente associado a “uma organização ” com a qual o assassino contas.

A despedida de parentes, amigos e associados do ex-primeiro-ministro será realizada em 11 de julho no templo budista Jojoji, no centro de Tóquio. O funeral terá lugar na terça-feira. A viúva de Abe, Akie, será a chefe da casa nos eventos de luto.