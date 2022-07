Primeiro-ministro do Sri Lanka renunciará em meio a colapso econômico – CMIO

Ranil Wickremesinghe disse aos líderes do partido que renunciará imediatamente, depois que o presidente Gotabaya Rajapaksa fugiu de seu palácio

O primeiro-ministro do Sri Lanka, Ranil Wickremesinghe, disse aos líderes do partido no sábado que está disposto a renunciar e permitir que um novo governo seja formado. Sua decisão veio depois que o presidente Gotabaya Rajapaksa fugiu de sua residência antes que uma multidão de manifestantes invadisse o prédio.

O gabinete de Wickremesinghe anunciou a notícia em um comunicado, cerca de duas horas depois que o primeiro-ministro se reuniu com líderes políticos para buscar uma solução para a crise política que afeta o país do sul da Ásia. Com Wickremesinghe fora do poder, o presidente do parlamento provavelmente se tornará primeiro-ministro interino até que as eleições sejam realizadas.

O mandato de Wickremesinghe foi curto, começando em meados de maio, quando ele substituiu Mahinda Rajapaksa, irmão do atual presidente Gotabaya Rajapaksa. O presidente ainda não renunciou, apesar de uma horda de manifestantes invadir sua residência em Colombo no início do sábado.













Vários legisladores exigiram a renúncia de Rajapaska, cujo paradeiro é atualmente desconhecido.

O Sri Lanka está em estado de agitação há vários meses, com alimentos e combustível em falta e os preços disparando. O país deu calote em sua dívida externa em maio pela primeira vez em sua história. O racionamento de combustível foi introduzido no início deste mês, e policiais e tropas armadas se tornaram uma visão comum nos postos de gasolina do Sri Lanka.

A crise financeira do Sri Lanka pode ser parcialmente atribuída à pandemia de Covid-19, que viu a nação insular perder receitas vitais do turismo. Os altos gastos do governo e os cortes de impostos esgotaram os cofres do estado, e as tentativas do estado de pagar títulos estrangeiros aumentando a impressão de dinheiro levaram ao aumento da inflação.

Pouco depois de Wickremesinghe anunciar sua vontade de renunciar, os protestos do lado de fora de sua casa continuaram, com a polícia de choque sendo vista usando gás lacrimogêneo contra os manifestantes.