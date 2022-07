Rússia suspende operação de grande gasoduto para a Europa — CMIO

O fluxo de gás russo através do Nord Stream 1 foi suspenso devido a trabalhos de manutenção planejados

O fluxo de gás russo para a Alemanha através do gasoduto Nord Stream no Mar Báltico foi suspenso.

A operadora Nord Stream AG disse que seria fechada por 10 dias a partir de segunda-feira para trabalhos de manutenção de rotina. Durante esse tempo, todos os fluxos de gás através do gasoduto serão interrompidos.

A operadora destacou que a paralisação havia sido previamente acordada com todos os parceiros.

No mês passado, a gigante de energia russa reduziu os volumes de gás entregues à Alemanha através do tubo em 60% devido a desafios operacionais, causados ​​pela falha em devolver uma turbina atendida a tempo do Canadá. No entanto, o ministro da Economia alemão, Robert Habeck, argumentou que era “uma decisão política.”













Nos últimos anos, o déficit relacionado à manutenção no fornecimento via Nord Stream foi compensado pelo aumento dos fluxos através da Ucrânia ou da Polônia.

No entanto, vários funcionários e representantes da indústria disseram ao FT que temem que a Rússia não faça isso desta vez, deixando o continente enfrentando a escassez de gás.

A Nord Stream AG, que é de propriedade majoritária da Gazprom, insiste que as informações de manutenção foram divulgadas adequadamente em conformidade com o Regulamento da UE sobre integridade e transparência do mercado de energia no atacado.

“O cronograma das atividades de manutenção foi coordenado de perto com os parceiros upstream e downstream da Nord Stream”, acrescentou.