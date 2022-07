Possível motivo por trás do assassinato de Shinzo Abe revelado – CMIO

O suspeito acreditava que o ex-PM estava promovendo os interesses de um determinado grupo religioso

O suposto assassino de Shinzo Abe tinha um “rancor” contra o ex-primeiro-ministro japonês, mas seu motivo provavelmente não era político, sugerem as descobertas iniciais da polícia local. Tetsuya Yamagami, o suspeito de 41 anos que foi preso no local, acreditava que o ex-político estava envolvido com um “organização específica”, segundo os investigadores.

“Não é um rancor contra as crenças políticas do ex-primeiro-ministro Abe”, polícia na província ocidental de Nara, onde o incidente ocorreu, a repórteres.

O nome do “organização específica” não foi divulgado, mas os investigadores disseram que era aparentemente de natureza religiosa – se é que realmente existe.













De acordo com relatos da mídia local, citando fontes investigativas, o suspeito inicialmente planejava matar o líder desse grupo, acreditando que ele era responsável por levar sua mãe à falência por continuamente lixiviar doações dela.

Yamagami atacou Abe em plena luz do dia na sexta-feira, ferindo fatalmente o político durante um evento de campanha na sexta-feira. A polícia confirmou que o atirador usou uma arma caseira, enquanto itens adicionais, que se acredita serem explosivos e outras armas de fogo improvisadas, foram apreendidos na residência do suspeito. Acredita-se que Yamagami tenha feito a arma há alguns meses.

A polícia de Nara admitiu que a segurança no evento da campanha foi falha e não forneceu proteção suficiente para Abe.

“É inegável que houve problemas na segurança”, um policial disse em uma entrevista coletiva no sábado. Mais cedo, policiais locais disseram à mídia que o pedido de segurança no evento havia sido “repentino.”