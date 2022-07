Ucrânia quer confiscar imóveis e bens russos no Reino Unido, informa mídia inglesa

As informações foram veiculadas pelo jornal inglês The Times neste domingo (10).

A investigação do The Times revelou que a Ucrânia está considerando tomar medidas legais para tomar posse de 18 propriedades russas no Reino Unido, cada uma com valor estimado de, em média, 100 milhões de libras (R$ 629 milhões) .

Na lista também está a Witanhurst, a segunda maior mansão de Londres depois do Palácio de Buckingham , avaliada em 300 milhões de libras (R$ 1,8 bilhão) e de propriedade do bilionário russo Andrei Guryev.

O Times acrescentou que Vadim Prystaiko, embaixador ucraniano no Reino Unido, está contratando um advogado para levar a Rússia ao tribunal no Reino Unido, esperando que isso permita o confisco das propriedades ou que force Moscou a vendê-las e compartilhar parte dos lucros.

No mês passado, o presidente do Conselho da UE, Charles Michel, disse que a União Europeia (UE) está analisando a possibilidade de confiscar bens de indivíduos e entidades russas sancionadas.

As reservas cambiais do banco central russo, no valor de centenas de bilhões de dólares, também foram detidas, com autoridades europeias pedindo a introdução de medidas para confiscar os ativos e alocá-los para a reconstrução da Ucrânia. Autoridades, no entanto, demonstram resistência, já que a medida não encontra nenhum amparo legal.