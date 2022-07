A mãe do assassino Shinzo Abe é membro da Igreja da Unificação

Anteriormente, foi relatado que Tetsuya Yamagami, que atirou no político, disse que seu alvo era “uma certa organização “, tendo entrado nas redes das quais sua mãe fez grandes doações que destruíram sua família. Ele acreditava que Abe estava de alguma forma ligado a esta organização

Mídia: quem atirou no ex-primeiro-ministro do Japão admitiu que tentou fazer uma bomba

Shinzo Abe foi atacado em 8 de julho na cidade japonesa de Nara durante sua performance de rua. O agressor disparou dois tiros pelas costas do político, a uma distância de cerca de 10 metros. Abe foi levado para o Hospital Universitário Médico de Nara e morreu cinco horas depois. O político tinha 67 anos.

A despedida de parentes, amigos e associados do ex-primeiro-ministro será realizada em 11 de julho no templo budista Jojoji, no centro de Tóquio. O funeral terá lugar na terça-feira.