Boris Johnson considera deixar a política – mídia — CMIO

O primeiro-ministro cessante pode voltar a escrever e fazer discursos, afirma o Daily Telegraph

Depois de ser forçado a deixar o cargo por uma revolta do partido, o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, agora pode deixar o cenário político por completo, informou o Daily Telegraph no sábado, citando fontes.

De acordo com o veículo, Johnson agora está pensando em permanecer na Câmara dos Comuns, como fez sua antecessora Theresa May, ou abandonar sua possível candidatura nas próximas eleições.

Após deixar o cargo, o primeiro-ministro pode decidir voltar a escrever e discursar em vários eventos, atividade que se mostrou lucrativa para ele.

“Ele está aproveitando este fim de semana para pensar sobre isso. Acho que ele ainda não decidiu”, disse uma das fontes do Telegraph.

Johnson, autor de vários livros, incluindo uma pesquisa histórica sobre o Império Romano, ainda não enviou um manuscrito sobre a vida de William Shakespeare para Hodder and Stoughton, uma editora do Reino Unido.

O livro aparentemente deveria ser publicado em 2016 para coincidir com o aniversário de 400 anos da morte do poeta, mas a editora concordou em adiar a data de lançamento desde que Boris Johnson foi nomeado secretário de Relações Exteriores na época.













Diz-se que a questão do dinheiro é especialmente delicada para o primeiro-ministro cessante, mesmo que ele continue sendo um deputado conservador, já que perderia seu salário ministerial. Além disso, de acordo com vários relatórios, Johnson foi atormentado por problemas financeiros, com o primeiro-ministro supostamente forçado a buscar doações para pagar a babá de seu filho.

Ao mesmo tempo, os discursos podem se tornar um benefício financeiro para o primeiro-ministro cheio de escândalos. “Como a maioria de seus antecessores, de Churchill a Blair, ele será muito requisitado fora de seu próprio país”. Jeremy Lee, ex-agente do primeiro-ministro, disse ao Telegraph. “Em termos comerciais, Johnson é uma marca global com reputação de discursos coloridos – posso ver o público dos EUA à Ásia na palma de sua mão.”

Boris Johnson anunciou que deixará o cargo de primeiro-ministro do Reino Unido na quinta-feira, após vários escândalos de alto nível e uma onda de renúncias de membros de seu gabinete. Ao mesmo tempo, Johnson pretende permanecer como chefe do governo até que um novo líder do partido seja escolhido para o cargo.