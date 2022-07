Rússia expande rotas comerciais com China e Índia — CMIO

Os países lançaram novos corredores marítimos para aumentar a cooperação econômica

Empresas russas organizaram navios fretados regularmente para garantir o fornecimento de bens necessários, como matérias-primas, para a China e a Índia, disseram especialistas do setor ao Global Times na quinta-feira.

Segundo as fontes, interrupções contínuas devido às sanções ocidentais levaram à mudança.

Uma pessoa próxima ao assunto disse à agência que a transportadora russa de cargas Inteco e o Swift Transport Group, com sede na China, criaram em conjunto subsidiárias operacionais de linha para oferecer serviços de transporte de contêineres entre Vostochny, no Extremo Oriente da Rússia, e cidades portuárias na China. A fonte descreveu-o como uma resposta à crescente demanda por um comércio tranquilo e seguro entre os dois países.

Pequim e Nova Délhi se opuseram às sanções ocidentais contra Moscou e dizem que continuarão a cooperação econômica e comercial normal com a Rússia. O volume de comércio aumentou significativamente este ano, com os dois países aumentando as importações de energia russa com desconto. Dados alfandegários mostram que a China gastou cerca de US$ 19 bilhões em petróleo, gás e carvão russos nos três meses até o final de maio, quase o dobro do valor do ano anterior. A Índia desembolsou US$ 5,1 bilhões no mesmo período, mais de cinco vezes o valor de um ano atrás.

