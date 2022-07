O Ocidente está ‘artificialmente’ bloqueando as exportações de grãos da Rússia – Lavrov – CMIO

Os países ocidentais estão contribuindo para a crise alimentar global ao impedir as exportações russas de grãos, disse o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, nesta sexta-feira.

O ministro referiu-se à questão do grão ucraniano não poder sair dos portos do país devido ao conflito militar na região e às preocupações subsequentes com a segurança alimentar global, ao falar na reunião de chanceleres do G20 na Indonésia.

“As estatísticas mostram claramente que os grãos bloqueados nos portos ucranianos representam menos de 1% da produção mundial, portanto não têm impacto real na segurança alimentar. Tudo o que é necessário é que o Ocidente pare de bloquear artificialmente nossos suprimentos para os países que encomendaram nossos grãos,” disse Lavrov, conforme citado pela agência de notícias TASS.

A Rússia, com a ajuda da Turquia, está pronta para garantir a passagem segura de comboios para o Mar Mediterrâneo e depois para os mercados compradores, disse Lavrov, acrescentando que alguns países ocidentais procuram complicar o processo.

“O problema é que nossos colegas ocidentais estão ansiosos para criar um mecanismo internacional de monitoramento desse processo, com a participação das forças da OTAN. Entendemos muito bem a intenção deles”, explicou.













A Rússia, maior exportador de trigo do mundo, espera colher uma quantidade recorde de grãos este ano. O país disse no início desta semana que começou a vender seus grãos para “amigáveis” nações, por rublos.

O mercado global de grãos foi gravemente afetado pela interrupção das exportações da Rússia, Ucrânia e outros grandes produtores de trigo, como Índia e Cazaquistão. Os dois últimos proibiram as exportações de trigo para garantir a segurança alimentar em casa. Os desenvolvimentos levaram a um aumento nos preços dos grãos e alertas de uma crise global de alimentos.

