Gigante de energia alemão busca ajuda do governo — CMIO

Uniper cita “extrema pressão financeira” causada pela redução do fornecimento de gás russo

Uma das maiores empresas de fornecimento de energia de capital aberto da Alemanha, a Uniper, solicitou apoio do governo. A empresa citou dificuldades financeiras causadas por uma queda no fornecimento de gás natural da Rússia como o motivo da mudança.

“A Uniper foi a mais atingida pelo corte de gás russo e, como resultado, está sob extrema pressão financeira”, disse. lê o comunicado, publicado no site da empresa-mãe na sexta-feira.

O comunicado acrescenta que, desde meados de junho, a empresa recebeu apenas 40% dos volumes de gás contratados da Rússia e teve que comprar volumes de reposição em “Preços significativamente mais altos.”

De acordo com o comunicado, a empresa-mãe, Fortum, está atualmente em conversações com o governo alemão para encontrar formas de salvaguardar a segurança energética do país, mas nenhuma solução foi encontrada até agora.













A Gazprom da Rússia reduziu o fluxo de gás através do gasoduto Nord Stream para a Alemanha no mês passado, citando um problema técnico. Uma turbina a gás da Siemens que foi enviada ao Canadá para reparos não foi devolvida devido às sanções de Ottawa a Moscou.

O ministro da Economia alemão, Robert Habeck, supostamente pediu ao governo canadense que devolvesse o componente, com os relatórios de sexta-feira sugerindo que Ottawa cedeu. A redução no fornecimento de gás e a próxima manutenção anual do gasoduto Nord Stream alimentaram temores de uma crise de energia cada vez mais profunda na Alemanha e na UE.

