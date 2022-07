UE enviou milhões de toneladas de grãos ucranianos – Borrell – CMIO

Bruxelas facilitou os fluxos de exportação por meio de suas chamadas “vias de solidariedade”, diz o principal diplomata

A União Europeia acelerou a exportação de grãos ucranianos, quase dobrando o volume de embarques em junho, tuitou o chefe de política externa do bloco, Josep Borrell, na sexta-feira.

Segundo ele, 5,8 milhões de toneladas de grãos foram transportados pela UE da Ucrânia através dos chamados “pistas de solidariedade” desde abril.

Borrell também escreveu que “1,2 bilhão de pessoas estão severamente expostas à combinação do aumento dos preços dos alimentos e da energia e ao aperto das condições financeiras”. Ele mais uma vez acusou Moscou de “bloqueando milhões de toneladas de grãos em instalações de armazenamento ucranianas, usando alimentos como arma de guerra”.

As nações ocidentais culparam repetidamente a Rússia por bloquear os portos ucranianos, impossibilitando o embarque de grãos do país. Moscou respondeu que garantiria passagem segura para carregamentos de grãos se Kiev esvaziasse seus portos de minas.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

Putin responde às alegações sobre a fome no mundo

No mês passado, o presidente Vladimir Putin disse que a Rússia não está impedindo as exportações e criticou o Ocidente por sua “atitude cínica” para o abastecimento de alimentos das nações em desenvolvimento, que foram mais afetadas pelo aumento dos preços. Ele disse que o aumento da inflação no Ocidente foi “resultado de suas próprias políticas macroeconômicas irresponsáveis”.

A Ucrânia, um grande produtor agrícola, não conseguiu exportar seus grãos por mar devido ao conflito em curso, com uma estimativa de 22 milhões a 25 milhões de toneladas de grãos atualmente presas nos portos do país.

Para mais matérias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT