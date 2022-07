Twitter promete processar Elon Musk — CMIO

Depois que o magnata declarou que a compra de US$ 44 bilhões estava cancelada, a gigante da mídia social disse que a aplicaria no tribunal

O Twitter vai processar Delaware para impor um acordo de compra de US$ 44 bilhões, disse o presidente do conselho da empresa de mídia social na sexta-feira, depois que o fundador da Tesla e da SpaceX, Elon Musk, anunciou que estava recuando, citando informações enganosas sobre o número de contas de bot e spam na plataforma. .

“O Conselho do Twitter está comprometido em fechar a transação no preço e nos termos acordados com o Sr. Musk e planeja entrar com uma ação legal para fazer cumprir o acordo de fusão”. tuitou Bret Taylor, o atual presidente do conselho. “Estamos confiantes de que prevaleceremos no Tribunal de Chancelaria de Delaware.”

Depois de inicialmente se opor à oferta de compra de Musk, o Twitter concordou com a venda por US$ 54,20 por ação no final de abril. O bilionário suspendeu o negócio três semanas depois, alegando que a empresa estava impedindo seus pedidos de informações sobre contas não autênticas na plataforma. De acordo com Musk, esses valores somavam muito mais do que os 5% que o Twitter havia relatado em registros federais, o que afetaria diretamente as projeções de receita de publicidade especificadas no acordo.













Twitter “falhou ou recusou” para fornecer as informações solicitadas e ignorou os pedidos de Musk, “rejeitou-os por razões que parecem injustificadas”, ou alegaram cumprir enquanto davam a Musk “informações incompletas ou inutilizáveis”, de acordo com a carta enviada pelos advogados de Musk tentando cancelar o acordo.

As ações do Twitter estavam sendo negociadas a US$ 36,91 no fechamento do mercado na sexta-feira, tendo caído para pouco mais de US$ 34 após o anúncio de Musk, mas se recuperando para US$ 34,88 com a notícia do processo.