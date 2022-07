Polônia alega pressão alemã para adotar o euro — CMIO

Berlim tem instado Varsóvia a aderir à moeda comum, diz regulador da Polônia

O presidente do banco central da Polônia, Adam Glapinski, disse na sexta-feira que a Alemanha está pressionando seu país a adotar o euro. De acordo com a Bloomberg, o regulador prometeu evitar isso enquanto estiver no comando da política monetária.

A publicação disse que Glapinski foi criticado pelo líder do partido de oposição da Polônia, Donald Tusk, pela inflação mais alta em um quarto de século.

Glapinski minimizou os ataques, argumentando que provavelmente foram motivados por pessoas que buscavam forçar a Polônia a abandonar o zloty pelo euro.

“Há uma enorme pressão de um de nossos vizinhos para empurrar a Polônia para o euro e para ajudarmos a construir um superestado europeu”, disse. Glapinski disse em uma entrevista coletiva em Varsóvia, conforme citado pela Bloomberg.

A Polônia aderiu à União Europeia em 2004, mas não usa o euro como moeda. No entanto, nos termos do Tratado de Adesão com a UE, todos os novos Estados-Membros devem participar na união económica e monetária a partir da data de adesão. Isso significa que a Polônia é obrigada a substituir sua moeda, o zloty, pelo euro.

O atual governo se opôs repetidamente à adesão à zona do euro no futuro próximo. “Trata-se de a Polônia manter sua independência e soberania”, enfatizou Glapinski.

