Boeing quer isenção de segurança para o mais recente 737 MAX — CMIO

O CEO da empresa ameaçou cortar o maior avião da família 737, a menos que o Congresso estenda um prazo regulatório

O presidente-executivo da Boeing, Dave Calhoun, chamou a situação “um pouco de tudo ou nada” já que a empresa aeroespacial assolada pelo escândalo enfrenta um prazo para garantir a aprovação do jato 737 MAX 10 das autoridades dos EUA antes que novos padrões de segurança entrem em vigor no próximo ano.

De acordo com a Lei de Certificação, Segurança e Responsabilidade de Aeronaves de 2020, todos os aviões certificados após 31 de dezembro de 2022 terão que cumprir os novos regulamentos da Administração Federal de Aviação em relação aos sistemas de alerta de cabine que alertam os pilotos sobre mau funcionamento durante o voo. Em meio ao maior escrutínio da família 737 MAX nos últimos anos, a Boeing tem lutado para obter aprovação regulatória para a mais recente e maior modificação do avião antes do prazo.

Em entrevista à revista Aviation Week esta semana, Calhoun disse que espera que a empresa não precise ir tão longe a ponto de cancelar o projeto por completo, mas reconheceu que sempre houve uma “risco.”













“Este é um risco que estou disposto a correr. Se eu perder a luta, eu perco a luta.” Calhoun, indicando que a Boeing está inflexível em fazer lobby pela aprovação do jato sem uma atualização do sistema de alerta da tripulação.

A empresa acredita que toda a família MAX deve estar isenta do mais recente padrão de segurança. Se o MAX 10 não for certificado a tempo, e a menos que o Congresso estenda o prazo ou conceda uma isenção, a Boeing terá que realizar um redesenho caro do cockpit do avião e criar um programa de treinamento separado para seus pilotos.

A família 737 MAX enfrentou um escrutínio sem precedentes depois que o jato mais vendido da Boeing foi universalmente proibido de voar após dois acidentes mortais com apenas seis meses de intervalo. Em outubro de 2018, o voo 610 da Lion Air caiu no mar de Java 13 minutos após a decolagem, matando 189 pessoas. Em março de 2019, o voo 302 da Ethiopian Airlines caiu perto da cidade de Bishoftu apenas seis minutos após a decolagem, matando todas as 157 pessoas a bordo.













Os investigadores eventualmente localizaram o problema no Sistema de Aumento de Características de Manobra do 737 MAX (MCAS). O software pretendia tornar o avião mais fácil de manusear, mas seu comportamento em situações fora do padrão não havia sido devidamente explicado aos pilotos. A Boeing levou vários anos para trazer a aeronave problemática de volta ao céu, abordando questões de segurança e obtendo aprovações vitais de reguladores de aviação em todo o mundo.

Uma investigação interna conduzida pela FAA em 2019 também descobriu que o regulador era muito negligente na forma como lidava com os testes da aeronave e efetivamente permitiu que a Boeing realizasse suas próprias inspeções com supervisão limitada. Embora a agência tenha alegado que a Boeing não notificou o governo sobre os problemas do MCAS, concluiu que um maior escrutínio da corporação multibilionária pode ter identificado o problema.