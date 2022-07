Decidido o destino do equipamento de gás russo sancionado — CMIO

O governo canadense decidiu contornar suas próprias restrições, devolvendo equipamentos cruciais, necessários para manutenção no gasoduto Nord Stream 1, de volta à Rússia via Alemanha, apesar das críticas e pressões da Ucrânia.

O ministro de recursos naturais do Canadá, Jonathan Wilkinson, anunciou a mudança na noite de sábado, insistindo que garantiria “A capacidade da Europa de acessar energia confiável e acessível à medida que continua a se afastar do petróleo e do gás russos.”

A decisão segue os pedidos de Berlim para que Ottawa devolva os componentes do gasoduto russo em meio a uma crescente escassez de energia. Enquanto isso, de acordo com a Reuters e notícias ucranianas, o governo ucraniano estava pressionando o Canadá a não devolver o equipamento, argumentando que o precedente corroeria as sanções anti-Rússia.

Explicando sua decisão, o governo canadense disse que “sem o suprimento necessário de gás natural, a economia alemã sofrerá dificuldades muito significativas e os próprios alemães correrão o risco de não conseguir aquecer suas casas à medida que o inverno se aproxima”.













Em um movimento separado no sábado, Ottawa anunciou um novo pacote de sanções contra Moscou que “se aplicará ao transporte terrestre e dutoviário e à fabricação de metais e de transporte, computadores, equipamentos eletrônicos e elétricos, bem como de máquinas”.

No mês passado, o monopólio russo de gás Gazprom reduziu o fluxo através do gasoduto Nord Stream para 40% da capacidade, citando riscos operacionais depois que o equipamento, construído no Canadá pela Siemens, foi enviado a Montreal para manutenção, mas foi impedido de ser devolvido a tempo.

Na sexta-feira, Moscou disse que o fornecimento de gás para a Europa aumentaria se a turbina fosse devolvida. No entanto, em 11 de julho, a Gazprom deve fechar o Nord Stream por 10 dias para uma manutenção anual programada. Durante esse tempo, todos os fluxos de gás através do gasoduto serão interrompidos.

A disputa ocorre em meio a um impasse mais amplo entre a Rússia e a UE, com Bruxelas tentando afastar o bloco da energia russa na tentativa de diminuir sua dependência do país atingido pelas sanções.