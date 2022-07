O colunista refere os receios do Governo alemão de que a suspensão da operação do gasoduto Nord Stream (Corrente do Norte) para manutenção possa ser prolongada por um período indeterminado.

Anteriormente, a empresa estatal russa Gazprom limitou o envio de combustível através do gasoduto Nord Stream (Corrente do Norte) devido à recusa do Canadá de fazer chegar à Rússia as turbinas construídas pela empresa alemã Siemens. Os representantes da corporação notaram que as turbinas não poderão ser enviadas de volta por causa das sanções antirrussas impostas por Ottawa.