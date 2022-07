WASHINGTON, 10 de julho – RIA Novosti. O New York Times acredita que os EUA e seus aliados provavelmente não conseguirão manter o atual nível de apoio à Ucrânia por muito tempo.

“O presidente Biden prometeu apoiar a Ucrânia ‘pelo tempo que for preciso’, mas nem ele nem ninguém pode dizer quanto tempo isso vai durar ou quanto mais os EUA e seus aliados podem fazer a essa distância sem intervenção militar direta. As autoridades reconhecem que os estoques de armas dos EUA e da Europa acabarão em algum momento; embora os EUA tenham autorizado US$ 54 bilhões em ajuda militar e outras, ninguém espera outro cheque de US$ 54 bilhões quando acabarem.

Como observa o jornal, autoridades e analistas disseram que seria difícil “manter o mesmo nível de apoio material” em meio à “fadiga crescente” do conflito “em ambos os lados do Atlântico”. O jornal acrescenta que a ajuda militar aprovada pelo Congresso deve durar até o segundo trimestre do próximo ano, segundo algumas estimativas, mas “a questão é por quanto tempo as atuais transferências de armas e munições podem continuar sem comprometer a preparação militar dos EUA”.

A Rússia já havia enviado uma nota aos países da OTAN por causa do fornecimento de armas à Ucrânia. O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, observou que qualquer carga que contenha armas para a Ucrânia se tornará um alvo legítimo para a Rússia. O Ministério das Relações Exteriores da Federação Russa afirmou que os países da OTAN estão “brincando com fogo” fornecendo armas à Ucrânia. O secretário de imprensa do presidente da Federação Russa, Dmitry Peskov, observou que bombardear a Ucrânia com armas do Ocidente não contribui para o sucesso das negociações russo-ucranianas e terá um efeito negativo.

A Rússia lançou uma operação militar especial na Ucrânia em 24 de fevereiro. O presidente Vladimir Putin chamou seu objetivo de “a proteção das pessoas que foram submetidas ao genocídio pelo regime de Kyiv por oito anos”. De acordo com o Ministério da Defesa da Federação Russa, em 25 de março, as Forças Armadas concluíram as principais tarefas da primeira etapa – reduziram significativamente o potencial de combate da Ucrânia. O principal objetivo do departamento militar russo foi chamado de libertação de Donbass.