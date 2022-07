MOSCOU, 10 de julho – RIA Novosti. A vitória da Rússia na Batalha de Poltava encerrou uma série de traições do Hetman Ivan Mazepa, que hoje se tornou um “herói” e “modelo” para a Ucrânia moderna, disse Mikhail Myagkov, diretor científico da Sociedade Histórica Militar Russa, à RIA Novosti.

No domingo, a Rússia celebra o Dia da Glória Militar – a vitória da Rússia sobre a Suécia e os desertores cossacos que se juntaram a eles sob a liderança de Hetman Ivan Mazepa na Batalha de Poltava (1709). A derrota dos suecos perto de Poltava tornou-se um ponto de virada que determinou todo o curso da Guerra do Norte (1700-1721), como resultado do qual a Rússia recebeu acesso ao Mar Báltico e o status de grande potência.