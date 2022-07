Na Grã-Bretanha, dois novos candidatos entraram na corrida para primeiro-ministro

“Sou o único grande candidato que não serviu no governo de Boris Johnson. Apontei o que deu errado muito antes de qualquer um dos outros principais candidatos e não defendi o que não pode ser justificado. Portanto, ao me escolher, o Partido Conservador envia um sinal a esses eleitores de que ouvimos suas preocupações e mudamos. Essa é a coisa mais importante que precisamos fazer agora. Isso é para restaurar a confiança”, disse Hunt.

“Vou concorrer à liderança do Partido Conservador e ao primeiro-ministro de nosso grande país. Acho que nos desviamos um pouco nos últimos dois anos, tentando fazer um pouco disso, um pouco E as pessoas podem sentir que não sabem o que os conservadores realmente farão por (eles)”, disse Javid por sua vez.

Boris Johnson, que substituiu Theresa May como primeira-ministra em 2019, anunciou em 7 de julho que estava deixando o cargo de primeiro-ministro e líder do Partido Conservador do Reino Unido. Ele servirá até a nomeação de um novo chefe do Gabinete. O ex-ministro das Finanças britânico Rishi Sunak, o ministro dos Transportes Grant Shapps e o novo ministro das Finanças Nadeem Zahavi já anunciaram sua candidatura ao cargo de primeiro-ministro.