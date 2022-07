EUA impõem sanções a 28 funcionários do governo e de mídia de Cuba alegando 'desinformação'

“Eles estão impondo tal modelo, um modelo de liberalismo totalitário, incluindo a notória cultura do ‘cancelamento’, com proibições generalizadas, em todo o mundo . Mas a verdade é que os povos da maioria dos países não querem tal vida e tal futuro, mas uma soberania real e significativa. E cansaram de se ajoelhar, humilhar-se diante de quem se considera excepcional”, disse Putin, em uma reunião com líderes parlamentares da Duma de Estado (câmara baixa do Parlamento russo).