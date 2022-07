Avião da Korean Air faz pouso de emergência em Baku

BAKU, 10 de julho – RIA Novosti. Um avião da Korean Air que voava de Istambul para Seul teve que fazer um pouso de emergência em Baku depois que um dos motores falhou, informou o serviço de imprensa do Aeroporto Internacional Heydar Aliyev.

“Airbus A330 da companhia aérea, voando na rota Istambul-Seul, fez um pouso de emergência no aeroporto de Baku devido à falha de um dos motores. O avião pousou em segurança às 22h25, não houve vítimas durante o incidente, “, disse o aeroporto de Baku em comunicado.

De acordo com o serviço de imprensa, em conexão com o alarme declarado no aeroporto de Baku, todos os serviços de emergência foram colocados em alerta.