“Ao fazer promessas à Ucrânia de apoiá-la ‘pelo tempo que for necessário’, os líderes ocidentais podem estar fazendo isso em busca de um efeito externo, não avaliando sobriamente o quanto eles são realmente capazes de fornecer tal apoio e arcar com o ônus de suas próprias sanções em detrimento dos interesses e necessidades de seus países”, escreveu Pushkov em seu canal Telegram.

No dia anterior, o New York Times sugeriu que os Estados Unidos e seus aliados provavelmente não conseguirão manter o atual nível de apoio à Ucrânia por muito tempo. Como observa o jornal, autoridades e analistas disseram que seria difícil “manter o mesmo nível de apoio material” em meio à “fadiga crescente” do conflito “em ambos os lados do Atlântico”.