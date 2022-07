Forças ucranianas usaram pacientes de asilo como escudo humano

O episódio ocorreu na segunda semana da operação especial da Rússia da Ucrânia, e envolveu um confronto entre forças de ambos os lados, com uma troca de tiros, seguida de incêndio dentro do asilo, que abrigava 71 idosos. Estima-se que pelo menos 50 idosos morreram em meio ao fogo cruzado.

Na ocasião, a Ucrânia acusou a Rússia de promover uma matança “cínica e deliberada” contra civis. Porém, segundo concluiu o relatório, o que o governo ucraniano omitiu é que soldados ucranianos haviam tomado posições dentro do asilo, dias antes do ataque, fazendo do local um alvo.

Os soldados ucranianos ocuparam o asilo porque ele fica em uma zona estratégica, em cima de uma colina e próximo a uma estrada importante para o deslocamento de tropas. Dias antes do confronto, o diretor da instituição pediu repetidas vezes que os residentes do asilo fossem retirados para um lugar seguro, mas a evacuação se tornou impossível porque os soldados ucranianos minaram o entorno do prédio, deixando os idosos restritos ao local. Forças russas se aproximaram no asilo em 7 de março, e o confronto entre as partes durou até 11 de março. No último dia de embate, um incêndio tomou o prédio, enquanto soldados ucranianos se retiravam.