Parlamentar da UE: plano climático do bloco é inviável se sanções antirrussas não forem suspensas

“Este pacote é uma enorme ameaça para as empresas na Europa. Torna a Europa ainda mais dependente das importações e aumenta ainda mais a espiral dos preços. Destrói empregos, promove o empobrecimento dos europeus e é extremamente prejudicial para o ambiente. Em suma, o ‘Fit for 55’ é uma séria ameaça para a Europa”, disse Haider.

O parlamentar europeu ressaltou que, para alcançar a neutralidade de carbono até 2040 e cumprir as metas do acordo climático de Paris, a Áustria teria que cortar as emissões em 95% nos próximos 18 anos. Segundo ele, um estudo recente mostra que as emissões de CO² do país em 2021 atingiram os níveis de 1990.