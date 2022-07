Ao menos 9 mulheres são vítimas de 'droga do estupro' em festa de partido de Olaf Scholz na Alemanha

Pelo menos nove mulheres receberam a chamada “droga de estupro'” durante um evento do Partido Social Democrata da Alemanha (SPD) que contou com a presença do chanceler alemão Olaf Scholz, informou o jornal Tagesspiegel neste sábado (9)

A polícia alemã detalhou que sua investigação foi iniciada depois que uma mulher de 21 anos foi ao hospital na quinta-feira (7) após não conseguir se lembrar de nenhum dos eventos que ocorreram na festa de quarta-feira (6) e se sentiu “indisposta”.

O incidente teria ocorrido em uma festa do SPD que contou com a presença de cerca de 1.000 pessoas. Ao lado de Scholz, legisladores, funcionários do Bundestag e eleitores locais participaram do evento.

O líder do partido no Parlamento, Mathias Martin, disse em carta aos parlamentares da sigla que houve claramente uma agressão com “drogas de estupro” no partido.

“Este é um incidente ultrajante que relatamos imediatamente à polícia do Bundestag”, disse Martin.

O termo “droga de estupro” refere-se às substâncias aplicadas em alguém para tornar a pessoa incapacitada e, geralmente, cometer agressão ou violência sexual.

Cinco vítimas tinham sido relatadas até hoje (9), com a polícia criminal de Berlim lançando uma investigação sobre o incidente, no entanto, outros meios de comunicação indicaram que nove mulheres podem ter sido afetadas.

Citando a mídia alemã, a AFP também informou que os investigadores ainda aguardavam os resultados dos testes de indivíduos que haviam sido afetados pela droga suspeita de estupro.





