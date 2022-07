Foguete americano explode segundos após o lançamento — CMIO

Um foguete US Minotaur II + explodiu durante um lançamento de teste em uma base da Força Espacial na Califórnia

Um foguete Minotaur II+ dos EUA explodiu apenas 11 segundos depois de ser disparado da Base da Força Espacial Vandenberg, na Califórnia, na noite de quarta-feira, confirmaram autoridades na quinta-feira. A explosão causou um incêndio, mas não houve feridos na base.

O veículo de lançamento espacial do Minotaur estava sendo testado antes dos planos de substituir os antigos mísseis Minuteman dos EUA em seu arsenal ICBM. Especificamente, ele será usado com o míssil LGM-35A Sentinel, que está atualmente em desenvolvimento.













O lançamento pretendia ser o primeiro teste do novo veículo de reentrada Mk21A da Força Aérea, também parte do ICBM lGM-35A. De acordo com oficiais da Força Aérea, era para “demonstrar conceitos preliminares de design e tecnologias relevantes em ambientes operacionalmente realistas.”

Um conselho de revisão investigativa terá a tarefa de descobrir o que deu errado durante o lançamento do teste.

O custo estimado para atualizar e modernizar o braço terrestre da chamada tríade nuclear dos EUA, representado pelos sistemas LGM-30 Minuteman III ICBM atualmente em uso, é estimado em US$ 100 bilhões. No entanto, a Força Aérea insistiu que desenvolver novos mísseis é mais barato do que tentar modernizar o Minuteman de 50 anos.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

A histeria de Washington sobre a ameaça de mísseis hipersônicos chineses é apenas uma desculpa para sua própria expansão militar, diz Pequim

A atualização exigirá que as instalações de lançamento existentes, sistemas de alerta de mísseis, sistemas de comunicação, infraestrutura e outras tecnologias relacionadas à energia nuclear sejam atualizados e substituídos para apoiar os ICBMs Sentinel, e os mísseis Minuteman serão desativados – ambos processos caros.

Espera-se que os novos ICBMs Sentinel sejam capazes de transportar 475 quilotons de carga útil, distribuídos entre um número desconhecido de ogivas nucleares W87, e estão sendo projetados para serem lançados de instalações subterrâneas e sistemas de lançamento móvel. Eles devem entrar online em 2029 e permanecer em serviço até 2070.