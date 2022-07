Holandeses pedem aos alemães que mantenham usinas nucleares abertas — CMIO

Apesar da crise energética nos dois países, é provável que as instalações alemãs fechem

O ministro holandês do Clima e Energia, Rob Jetten, disse a repórteres na quarta-feira que perguntou ao ministro da Economia alemão, Robert Habeck, se as últimas três usinas nucleares da Alemanha poderiam ser mantidas abertas. No entanto, Jetten disse que isso provavelmente não será possível.

A Alemanha fechou três de suas últimas seis usinas nucleares no ano passado e atualmente deve fechar as três restantes até o final deste ano. Os fechamentos ocorrerão mesmo depois que a Alemanha fechou voluntariamente o gasoduto Nord Stream 2 da Rússia e reduziu as importações de energia russa por meio de outras conexões, e como a energia renovável oferece resultados medíocres para a potência industrial predominante da Europa.

A Holanda planeja parar de importar gás russo este ano e, com seu governo hesitante em perfurar na província rica em gás de Groningen, as autoridades estão procurando ajuda do vizinho.













“Acabei de perguntar a eles se é tecnicamente possível manter as usinas nucleares abertas”. Jetten disse em uma entrevista em Haia, informou a Bloomberg. No entanto, o ministro admitiu que “Eles já tomaram tantas medidas para fechá-los e provavelmente não há combustível suficiente para mantê-los abertos um pouco mais.”

As três empresas diferentes que operam as três fábricas da Alemanha descartaram a extensão da vida útil de suas instalações e, embora alguns políticos em Berlim tenham pedido uma extensão, o governo de coalizão – do qual os verdes antinucleares são membros – se recusou a entreter a ideia.

Enquanto isso, a produção industrial da Alemanha caiu vertiginosamente, com o país registrando um déficit comercial em maio pela primeira vez em 30 anos. O racionamento de água quente foi introduzido em alguns municípios alemães, e o jornal Bild alertou na quarta-feira sobre um “gigantesca crise do gás” surgindo neste inverno.

Além da possibilidade de perfuração em Groningen, a Holanda aumentou suas importações por via marítima de gás natural liquefeito. Os holandeses também planejam abrir duas novas usinas nucleares na década de 2030 e manter o único reator nuclear do país funcionando até 2033 ou além.