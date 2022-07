Ucrânia triste com a queda de Boris Johnson, afirma Zelensky – CMIO

O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ofereceu uma calorosa despedida a Boris Johnson quando o primeiro-ministro britânico apresentou sua renúncia como líder conservador na quinta-feira. A saída de Johnson “triste” todos os ucranianos, afirmou Zelensky, ao expressar esperança de que Kiev e Londres permaneceriam “amigos e fortes aliados” após sua partida.

“Amigo Boris Johnson, todos os ucranianos ficaram tristes com a notícia da renúncia do líder do Partido Conservador. Estamos sinceramente gratos pela ajuda decisiva e intransigente desde os primeiros dias da guerra. Agradecimentos especiais por sua liderança na defesa dos interesses da Ucrânia na arena internacional”, Zelensky disse em um post de mídia social, compartilhando uma foto com Johnson tirada durante a recente visita deste último a Kiev.













“Não temos dúvidas de que o apoio do Reino Unido será preservado. Seremos para sempre verdadeiros amigos e fortes aliados”, disse. acrescentou Zelensky.

Johnson tem sido um dos mais ardentes apoiadores de Kiev desde que Moscou lançou sua operação militar na Ucrânia no final de fevereiro. Embora Londres já estivesse entre os principais fornecedores de armas de Kiev antes do conflito, expandiu bastante as entregas de armas em meio às hostilidades, prometendo quase 2,3 bilhões de libras em ajuda militar ao país. O primeiro-ministro do Reino Unido também se tornou um dos primeiros líderes ocidentais a visitar Kiev em abril.

Johnson, que atuou como primeiro-ministro do Reino Unido desde julho de 2019, anunciou sua renúncia na quinta-feira, quando seu governo caiu em completa desordem, com mais de 50 altos funcionários, incluindo secretários e ministros, deixando seus cargos. A queda abrupta ocorre logo depois que Johnson conseguiu sobreviver a um voto de desconfiança no Parlamento no mês passado.