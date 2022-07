Biden esnoba Johnson em comentários no Reino Unido – CMIO

Presidente dos EUA não fez menção ao nome do primeiro-ministro britânico em comunicado elogiando aliança com Londres

A Casa Branca divulgou na quinta-feira um comunicado sobre a importância da aliança EUA-Reino Unido no apoio à Ucrânia, em resposta às notícias de Londres de que o primeiro-ministro Boris Johnson renunciou ao cargo de líder do Partido Conservador e deixaria 10 Downing Street assim que seu substituto fosse substituído. nomeado. O presidente Joe Biden nem sequer mencionou Johnson pelo nome.

“O Reino Unido e os Estados Unidos são os amigos e aliados mais próximos, e a relação especial entre nosso povo continua forte e duradoura”, disse. disse o comunicado, publicado pela primeira vez por Notícias da CBS.

“Estou ansioso para continuar nossa estreita cooperação com o governo do Reino Unido, bem como nossos aliados e parceiros em todo o mundo, em uma série de prioridades importantes. Isso inclui manter uma abordagem forte e unida para apoiar o povo da Ucrânia enquanto ele se defende contra [Russian President Vladimir] A guerra brutal de Putin contra sua democracia e responsabilizando a Rússia por suas ações”. disse o comunicado, atribuído a Biden. Até as 18h de quinta-feira, não havia sido postado no site da Casa Branca.

O próprio Biden disse à CNN que não tinha mais comentários sobre a renúncia de Johnson, quando perguntado sobre isso após a cerimônia da Medalha Presidencial da Liberdade na tarde de quinta-feira.

“Não, faz parte do processo” disse o líder norte-americano.













O New York Post chamou a declaração de Biden de “esnobar” de Johnson, apontando que os presidentes anteriores dos EUA tradicionalmente comentavam as renúncias dos primeiros-ministros britânicos com uma palavra gentil para eles pessoalmente.

O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, por outro lado, disse que todos os seus compatriotas estavam “triste” pela notícia de “amigo Boris Johnson” renunciando ao cargo de líder do partido, ao mesmo tempo em que agradece ao Reino Unido por sua ajuda e apoio.

Johnson levou os conservadores a uma vitória eleitoral histórica em 2019 e tirou com sucesso o Reino Unido da UE. Em meio ao aumento do custo de vida e à inflação histórica, o partido se voltou contra ele no mês passado, ostensivamente por causa do escândalo do Partygate envolvendo violações dos bloqueios do Covid-19.

Embora Johnson tenha sobrevivido facilmente ao voto de desconfiança de 6 de junho, ele cedeu na quinta-feira depois que mais de 50 funcionários do governo, incluindo ministros, renunciaram a ele. Ele continuará sendo o PM zelador até que os conservadores possam nomear um substituto.