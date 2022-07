Assassino de George Floyd evita pena de morte — CMIO

Derek Chauvin foi condenado a 21 anos de prisão depois que um acordo federal eliminou o risco de a pena capital ser imposta

Derek Chauvin, o ex-policial de Minneapolis que foi condenado pelo assassinato de George Floyd em um incidente que provocou distúrbios raciais nos EUA, foi condenado a 21 anos de prisão por acusações federais de direitos civis.

O juiz distrital dos EUA Paul Magnuson proferiu a sentença na quinta-feira em St. Paul, Minnesota, ordenando uma pena de prisão no limite inferior da faixa de 20 a 25 anos no acordo de delação premiada de Chauvin. O ex-policial receberá crédito pelo tempo que já cumpriu na prisão, o que significa que ele terá 20 anos e cinco meses restantes em sua sentença federal.

Chauvin foi condenado por homicídio e homicídio culposo no ano passado no tribunal estadual e foi sentenciado a 22 anos e meio de prisão. Ele cumprirá suas sentenças estaduais e federais simultaneamente, o que significa que não terá que recomeçar uma depois de terminar a outra.













O veterano de 19 anos do Departamento de Polícia de Minneapolis se declarou culpado em dezembro passado por privação de direitos civis sob a cor da lei. Magnuson aprovou o acordo judicial em maio, garantindo que Chauvin não corresse o risco de receber a pena de morte, a sentença máxima possível se ele tivesse sido condenado em julgamento.

Chauvin, 46, concordou em se declarar culpado no caso federal com a condição de cumprir sua pena em uma prisão federal, em vez de em uma penitenciária estadual. O acordo exige que ele permaneça encarcerado por pelo menos 17 anos, enquanto ele poderia ser elegível para liberdade condicional da prisão estadual em menos de 15 anos. No entanto, as prisões federais nos EUA são normalmente mais seguras e menos lotadas do que as prisões estaduais.

Chauvin se ajoelhou na nuca de Floyd com o suspeito preso na calçada por mais de nove minutos durante uma prisão em maio de 2020 que foi capturada em vídeo. O incidente provocou protestos do Black Lives Matter, alguns dos quais se tornaram violentos, deixando dezenas de americanos mortos e causando bilhões de dólares em danos materiais.

Membros da família de Floyd pediram a Magnuson que desse a Chauvin a pena máxima de 25 anos. Durante a audiência de sentença de quinta-feira, Chauvin disse que desejava “muito bem sucedida” pelos filhos de Floyd, mas ele parou de se desculpar. Ele falou por menos de dois minutos e não ofereceu nenhuma explicação para suas ações.