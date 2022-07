O ministro das Relações Exteriores, Sergey Lavrov, descreveu o político como alguém “apegado ao poder”, cujas atividades são destinadas a mostrar

Boris Johnson provou ser um político, que é “primeiro e acima de tudo interessado em fazer um show,”, disse o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov. O comentário veio depois que Johnson renunciou ao cargo de líder conservador na quinta-feira e anunciou que também deixaria o cargo de primeiro-ministro assim que um substituto fosse encontrado. O principal diplomata da Rússia também observou que o primeiro-ministro do Reino Unido se apegou ao poder até o fim, acrescentando que ele não fará falta em Moscou.

Falando à margem da reunião dos ministros das Relações Exteriores do G20 em Bali, Indonésia, na sexta-feira, Lavrov disse que todas as ações do primeiro-ministro britânico são uma prova de que ele é uma pessoa que visa “dar um show” e quem “agarrou-se ao poder até o fim para promover sua própria carreira política de todas as maneiras possíveis.”

Segundo Lavrov, o “agressivamente” As políticas anti-russas da Grã-Bretanha nos últimos anos podem ser atribuídas a Johnson pessoalmente, bem como à saída do Reino Unido da UE. O diplomata russo observou que a Grã-Bretanha “tinha sido deixado no quintal da política europeia” após o Brexit, com Londres tentando ativamente “forjar uma nova aliança” ultimamente, composto pela Grã-Bretanha, Polônia, Estados Bálticos e Ucrânia.













Lavrov afirmou que o objetivo final do Reino Unido era estabelecer um “ponte inglesa no continente” para “promover as suas políticas, que provavelmente não terão sempre em conta os interesses da UE.”

Ele passou a traçar paralelos entre os apelos para isolar a Rússia e o fato de que o primeiro-ministro de saída acabou sendo isolado por seus colegas conservadores.

Dirigindo-se às críticas dirigidas à Rússia pelo Ocidente, sobre a ofensiva de Moscou na Ucrânia, o ministro das Relações Exteriores russo disse que esses países precisam se decidir sobre “o que eles querem.”

“Se eles querem iniciar negociações de paz, então essas negociações foram interrompidas pela Ucrânia,— explicou Lavrov.

Ele também citou o renomado economista americano Jeffrey Sachs, que discursou na reunião do G20 via link de vídeo no início do dia e lamentou o fato de Kiev ter desistido das negociações com Moscou.

Lavrov continuou dizendo que aqueles no Ocidente que insistem na derrota da Rússia no campo de batalha estão efetivamente impedindo a Ucrânia de “transição para um processo de paz.”

Ele também afirmou que o Ocidente é “forçando a Ucrânia a pegar suas armas,” que estão sendo usados ​​para bombardear civis – algo que a Rússia “não aguenta,” de acordo com o funcionário.

O ministro concluiu que “a ideologia reina suprema aqui, em oposição à preocupação com o povo da Ucrânia, o país ou a segurança europeia em geral.”