Os céus ficam verdes em Dakota do Sul — CMIO

Os céus sobre Sioux Falls, Dakota do Sul, adquiriram um estranho tom de verde na noite de terça-feira, quando uma forte tempestade conhecida como ‘derecho’ atingiu o estado. Espectadores postaram vídeos e fotos nas mídias sociais mostrando o fenômeno climático incomum.

De acordo com a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica, um derecho é um “Tempestade de vento generalizada e de longa duração associada a uma faixa de chuvas ou trovoadas que se movem rapidamente”.

Uma dessas tempestades passou por Dakota do Sul e seus estados vizinhos na terça-feira, com ventos semelhantes a tornados atingindo velocidades de até 160 km/h. Antes da tempestade, ela fez com que o céu ficasse com um tom de verde, que foi capturado por espectadores e câmeras de trânsito.

Sioux Falls, ventos fortes, granizo e pessoas estúpidas tentando chegar em casa antes que atingisse. Eu, eu sou uma daquelas pessoas estúpidas, mas consegui chegar em casa. pic.twitter.com/pGM38Gg77T — Mhor Rioghain (@morrighansaoirs) 5 de julho de 2022

Conforme relatado pelo Serviço Nacional de Meteorologia, a tempestade derecho atingiu grande parte de Dakota do Sul, Minnesota e Iowa e deixou quase 30.000 pessoas nesses estados sem energia por horas.

Embora essas tempestades sejam um pouco comuns nesta região, que às vezes é chamada de ‘as grandes planícies’, o fenômeno do céu verde é uma visão rara.

Embora os meteorologistas não entendam completamente por que os céus às vezes ficam verdes antes da tempestade, alguns cientistas acreditam que seja o resultado de nuvens carregando muita água que permitem que apenas a luz azul passe. Supostamente, os céus verdes aparecem quando essa luz azul é misturada com a luz vermelha e amarela do Sol.