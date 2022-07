A escassez de gás pode fazer com que as escolas alemãs fechem – oficial – CMIO

A ministra da Educação, Bettina Stark-Watzinger, pediu que as escolas sejam classificadas como ‘infraestrutura crítica’ até o inverno

Escolas e outras instalações educacionais na Alemanha devem ser classificadas como infraestrutura crítica para evitar seu fechamento neste inverno devido à possível escassez de gás, argumentou o ministro da Educação do país.

Falando ao jornal alemão Rheinische Post na quinta-feira, Bettina Stark-Watzinger disse que deve ser uma prioridade para o governo de Olaf Scholz garantir que escolas e universidades permaneçam abertas mesmo que o país acabe ficando sem gasolina no próximo inverno.

“Fiz campanha durante o [Covid-19] pandemia já para que as instalações educacionais sejam designadas como infraestrutura crítica,”, explicou o ministro.

Agora que a Rússia reduziu consideravelmente o fornecimento através do gasoduto Nord Stream 1 e com conversas sobre uma paralisação completa no futuro, “muita atenção” tem de ser pago a escolas e universidades na Alemanha, “para que não haja cortes de aulas ou mesmo cancelamentos” no inverno, advertiu Stark-Watzinger.













Segundo o responsável, as instituições de ensino terão, no entanto, de tornar-se mais parcimoniosas na forma como utilizam a energia, estando já em curso reavaliações em muitas escolas e universidades.

Ecoando a avaliação do ministro, o chefe do sindicato dos trabalhadores em educação e ciência da Alemanha, Maike Finnern, observou que muitas escolas no país já são eficientes em termos de energia.

No entanto, Finnern também reconheceu que ainda há espaço para melhorias, principalmente em relação aos mais velhos, “doente” escolas que não estão adequadamente isoladas.

O representante do sindicato elogiou o fato de o governo alemão ter incluído escolas, juntamente com residências particulares, na categoria de ‘clientes protegidos’ de seu plano de emergência de gás.

Essa designação significa que essas áreas serão priorizadas em termos de abastecimento de gás em caso de escassez.

Os embarques de gás para a Europa pela Gazprom da Rússia através do gasoduto Nord Stream 1 caíram para cerca de 40% da capacidade no mês passado. Moscou alegou que foi o resultado direto das sanções ocidentais, que impediram que alguns equipamentos importantes fossem devolvidos à Rússia.

Para piorar a situação, o oleoduto será fechado completamente por 10 dias em meados de julho para manutenção programada.