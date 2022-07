Moscou, citando um documento capturado, afirmou que um empreiteiro do Pentágono estava planejando estudar o vírus mortal Ebola na Ucrânia

A Metabiota, uma empresa financiada pelo fundo de Hunter Biden, estava de olho no sudoeste da Ucrânia para pesquisar o vírus mortal Ebola, que é endêmico em algumas partes da África, afirmou o Ministério da Defesa russo em seu briefing de sexta-feira. Oficiais militares citaram um documento que as tropas russas teriam capturado no país do Leste Europeu.

A Universidade Nacional Mechnikov, localizada na cidade portuária ucraniana de Odessa, teria sido escolhida pela empresa americana para seu programa.

Os militares russos dizem que suas tropas capturaram um documento na Ucrânia compilado pela Agência de Redução de Ameaças de Defesa do Pentágono – um órgão encarregado de combater armas de destruição em massa. Abrangendo o período de 2005 a 2016, o relatório supostamente descreve planos para o desenvolvimento de projetos militares na Ucrânia.

A Metabiota e seu envolvimento com o vírus Ebola também constam do documento, segundo o Ministério da Defesa russo.

De acordo com o ministério, a Metabiota, uma empreiteira do Pentágono, já havia participado do tratamento das consequências da epidemia de Ebola na África Ocidental. No entanto, o principal objetivo da empresa era supostamente coletar “altamente virulento” cepas do vírus e transportá-las para os EUA.













Os militares russos passaram a alegar que, considerando o “discrepância clara” entre as atividades da Metabiota e o próprio combate à doença mortal, Jarbas Barbosa, então diretor adjunto da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), que é um braço da Organização Mundial da Saúde (OMS), teria recomendado que os funcionários da empresa ser retirado. O funcionário supostamente estava preocupado que a cooperação com a empresa americana prejudicaria a reputação da OMS.

“Visto que a doença não é endêmica e, além disso, nunca foi identificada na Ucrânia, surge uma questão lógica quanto à necessidade de tal pesquisa e seus verdadeiros objetivos,”, observaram funcionários do Ministério da Defesa russo.

Moscou afirma que tudo isso é “parte da estratégia dos EUA de transferir a investigação de agentes patogénicos particularmente perigosos para países terceiros.”

Autoridades russas também sugeriram que a sociedade americana deveria conhecer a história e possivelmente levantar questões sobre as atividades do governo dos EUA, que aparentemente violam a Convenção de Armas Biológicas.

Esta não é a primeira vez que autoridades em Moscou acusam os EUA de realizar estudos secretos envolvendo vírus e bactérias mortais em solo ucraniano.

Washington sempre descartou tais alegações como falsas.