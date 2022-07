Morre presidente que governou Angola durante décadas — CMIO

O ex-presidente angolano José Eduardo dos Santos, que liderou a nação africana por 38 anos, morreu aos 79 anos na clínica Teknon, em Barcelona, ​​na sexta-feira, após uma longa doença, confirmou o governo de seu país.

O atual presidente angolano, João Lourenço, que serviu como ministro da Defesa no governo de Santos, declarou cinco dias de luto nacional, chamando seu antecessor, que renunciou em 2017, um “figura ímpar da pátria angolana, à qual se dedicou desde muito cedo.”













Dos Santos se considerava um “presidente acidental”, tendo assumido o poder após a morte do primeiro líder independente de Angola, Agostinho Neto, durante uma cirurgia. Ele presidiu um período de mudança dramática nas fortunas do país. Depois de vencer uma guerra civil extenuante que durou quase três décadas contra insurgentes apoiados pelos EUA em 2002, ele supervisionou um boom do petróleo que expandiu o tamanho da economia do país em mais de dez vezes.

No entanto, apesar dos princípios supostamente marxistas inicialmente defendidos pelo seu partido MPLA (Movimento Popular de Libertação de Angola) e da prosperidade económica mais recente da nação, a maioria da população ainda vivia com menos de 2 dólares por dia quando dos Santos renunciou após 38 anos como líder antes das eleições de 2017.

Lourenço, apesar de ter trabalhado na administração de Santos, logo se voltou contra a família de seu benfeitor com uma campanha anticorrupção massiva que teve como alvo tanto sua filha Isabel, que dirigia a petrolífera estatal Sonangol, quanto seu filho José Filomeno, que administrava a riqueza soberana do país. fundo. Isabel foi demitida de seu cargo e acusada de peculato, lavagem de dinheiro e outros crimes, fugindo para Dubai para evitar processos. O jovem José não teve tanta sorte, recebendo uma sentença de cinco anos de prisão por supostos crimes financeiros, embora permaneça livre em apelação.

Dos Santos morava na Espanha desde 2019, onde recebia tratamento médico para a doença que, acredita-se, o matou. Ele foi internado na UTI na quinta-feira. O ex-líder deixa a esposa Ana Paula de Lemos e seus seis filhos, que além de Isabel e José Filomeno incluem Tchize, José Eduardo Paulino, Danilo Lemos e Josefina Lemos dos Santos.