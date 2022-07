Proposta para substituir Boris Johnson anunciada — CMIO

O ex-chanceler do Tesouro está fazendo campanha para substituir Boris Johnson como chefe do partido conservador

O ex-chanceler do Tesouro do Reino Unido Rishi Sunak está fazendo campanha para substituir Boris Johnson como chefe do Partido Conservador e PM, ele anunciou na sexta-feira, lançando um vídeo de campanha sob a marca “Pronto para Rishi.”

Reconhecendo os rostos do Reino Unido “o mais serio [challenges] em uma geração”, Sunak insiste no vídeo que ele é o homem para o trabalho, declarando que concorreu “o departamento mais difícil do governo durante os tempos mais difíceis em que enfrentamos o pesadelo do Covid” – uma crise que lançou a economia do Reino Unido na pior recessão desde a Segunda Guerra Mundial.

“Confrontamos este momento com honestidade, seriedade e determinação, ou contamos a nós mesmos contos de fadas reconfortantes que podem nos fazer sentir melhor no momento, mas deixarão nossos filhos pior amanhã?” ele pergunta retoricamente, com as palavras “honestidade,” “gravidade,” e “determinação” cronometrado para coincidir com fotografias honestas, sérias e de aparência determinada do pretenso PM.

A narrativa de sua campanha parece influenciar fortemente sua origem imigrante, com o clipe de três minutos descrevendo como sua avó chegou ao Reino Unido da Índia para trabalhar antes de pagar para transportar o resto da família. No entanto, não menciona sua própria formação – antes de se tornar um deputado conservador em 2015 – como um financiador de hedge e banqueiro do Goldman Sachs, nem menciona que sua esposa é bilionária.

O Twitter do ex-financista, que também traz o slogan “Pronto para Rishi”, promete “restaurar a confiança, reconstruir a economia e reunificar o país.”

Sunak renunciou ao cargo na terça-feira ao mesmo tempo que o secretário de Saúde Sajid Javid, tornando-os os dois primeiros do que logo se tornou uma enxurrada de dezenas de saídas do governo de Johnson nos últimos dias. Os dois homens emitiram um apelo à renúncia do primeiro-ministro, que foi posteriormente aceito por uma facção considerável do partido.

Enquanto Johnson inicialmente se recusou a renunciar, ele finalmente declarou sua saída iminente na quinta-feira, anunciando que ficaria até que um sucessor fosse escolhido. Embora ele tenha prometido não fazer grandes mudanças nesse meio tempo que poderiam prejudicar futuros PMs, muitos no partido – particularmente aqueles que renunciaram a seus cargos por causa da série de escândalos aparentemente intermináveis ​​de 10 Downing – querem que ele saia imediatamente, com um ex-líder do partido. avisando que era “imprudente e pode ser insustentável” para Johnson terminar a temporada como PM interino.

Uma recente pesquisa do YouGov sobre as principais escolhas dos britânicos para substituir Johnson colocou Sunak em terceiro lugar, atrás do secretário de Defesa Ben Wallace e da ministra do Comércio Penny Mordaunt.