Estado dos EUA proíbe filmagens de policiais de perto – CMIO

O Arizona aprovou uma lei que proíbe os moradores de filmar policiais de perto, ameaçando acusações de contravenção para os infratores, com algumas exceções.

O governador republicano Doug Ducey sancionou o projeto de lei na sexta-feira, depois de ter sido apresentado no início deste ano pelo membro do Partido Republicano John Kavanagh, um representante do estado que insistiu que é “irracional, desnecessário e inseguro” para filmar a aplicação da lei de perto.

Definida para entrar em vigor em setembro, a medida torna “ilegal para uma pessoa fazer conscientemente uma gravação de vídeo de atividade de aplicação da lei” a menos de dois metros e meio, embora os infratores tenham direito a uma advertência antes de serem penalizados.

A nova lei tem várias ressalvas, no entanto, pois permite que indivíduos sujeitos a interrogatórios policiais possam filmar de uma distância mais próxima, bem como aqueles em veículos durante paradas de trânsito ou outros espaços fechados menores em propriedade privada, desde que o façam. não interferir com “ações policiais lícitas”.













A definição do governo estadual de “atividade de aplicação da lei” inclui qualquer interrogatório de um suspeito, prisões, bem como casos em que os policiais estão lidando com “uma pessoa emocionalmente perturbada ou desordenada”.

De acordo com o projeto First Amendment Watch da Universidade de Nova York, mais da metade da população dos EUA vive em estados onde os tribunais reconheceram o direito de filmar a polícia, muitos concluindo que é uma atividade protegida constitucionalmente. O Arizona está entre esses estados, potencialmente preparando o terreno para contestações legais à nova lei.

Em fevereiro, a Associação Nacional de Fotógrafos de Imprensa e 23 outras organizações de liberdades civis e jornalísticas redigiram uma carta aberta condenando o projeto de lei, que na época propunha um limite maior de 15 pés.

“Estamos extremamente preocupados que essa linguagem viole não apenas as cláusulas de liberdade de expressão e imprensa da Primeira Emenda, mas também vá contra o ‘direito claramente estabelecido’ de fotografar e gravar policiais”, disse. dizia a carta, acrescentando que tal direito havia sido codificado inúmeras vezes em decisões judiciais em todo o país.