Economia russa mais resiliente do que o esperado – Bloomberg — CMIO

A Rússia parece estar a caminho de uma recessão muito mais rasa do que o inicialmente esperado este ano, informou a Bloomberg na quarta-feira, citando especialistas. O aumento dos embarques de petróleo diminuiu o impacto das sanções dos EUA e da UE, dizem eles.

De acordo com a publicação, economistas do JPMorgan Chase, Citigroup e outros grandes bancos estão reduzindo suas perspectivas de queda na produção este ano para apenas 3,5%. Autoridades russas, algumas das quais previam uma contração de até 12%, agora estão se preparando para atualizar suas previsões para menos da metade disso.

“O boxeador agora está se movendo novamente depois de ser derrubado” O economista-chefe da consultora de crédito com sede em Moscou, o especialista RA Anton Tabakh, disse à agência. “Houve uma queda, mas foi compensada substancialmente por preços de exportação confortáveis, mesmo com os descontos, e pela capacidade do orçamento de despejar dinheiro no problema.”

A economia ainda “enfrentando a contração mais acentuada desde pelo menos 2009”, Bloomberg afirmou, acrescentando que o governo “movimentos rápidos para estabilizar a moeda nas primeiras semanas após a guerra evitaram uma crise financeira e uma enxurrada de receitas de exportação se seguiu”.

Dados com ajuste sazonal do Centro de Desenvolvimento da Escola Superior de Economia de Moscou mostraram que a produção industrial na Rússia aumentou 1,7% em maio em relação ao mês anterior. “A quebra na contração em maio pode ser um sinal de que os produtores se adaptaram inicialmente ao choque das sanções anti-russas”, disse o centro.

Economistas apontaram que uma recuperação na produção de petróleo como resultado da crescente demanda doméstica e uma mudança para compradores de exportação na Ásia tem sido um grande impulsionador da economia russa. A produção de gás foi outro motor econômico importante, alimentando ganhos de receita com preços em alta.

“Não estamos no nível de estresse que assumimos para 2022” O economista do Rosbank, Evgeny Koshelev, disse à Bloomberg. “Devemos esperar tendências melhores porque as políticas orçamentária e monetária são estimulantes em geral.”

