O gasoduto russo arquivado está fora de questão, disse o Ministério da Economia

O ministro da Economia alemão, Robert Habeck, descartou na quarta-feira a possibilidade de colocar o gasoduto Nord Stream 2 (NS2) em serviço para mitigar a escassez de gás na UE.



“Não, não é uma opção” Habeck disse ao canal n-tv, lembrando que o gasoduto não tem certificação. Ele também apontou que o NS2 está sob sanções dos EUA.

Anteriormente, o político alemão de esquerda Klaus Ernst havia sugerido que o governo considerasse operar o oleoduto temporariamente.

A recém-construída rota de gás russa nunca operou porque a Alemanha interrompeu o processo de certificação no início de fevereiro, antes do início do conflito na Ucrânia.













O NS2 se estende da costa russa sob o Mar Báltico até a Alemanha. A construção foi concluída em setembro de 2021 e estava pronta para ser colocada em serviço em dezembro do ano passado. O gasoduto de duas cordas foi projetado para bombear 55 bilhões de metros cúbicos de gás natural anualmente.

No mês passado, a mídia informou que o Ministério das Finanças alemão estava estudando a possibilidade de nacionalizar trechos do gasoduto que atravessa o país. O governo federal supostamente planejava transformar essas partes em uma conexão para um terminal de GNL.

Os relatos sobre a possível expropriação surgiram em meio a crescentes preocupações na Alemanha sobre o fornecimento de gás russo. Em junho, os embarques para a Europa pela Gazprom da Rússia através do oleoduto Nord Stream 1 caíram para cerca de 40% da capacidade devido à escassez de peças causada por sanções a Moscou. O oleoduto será desligado completamente por 10 dias em meados de julho para manutenção regular.

Para mais matérias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT