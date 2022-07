Sanções alcançam projeto de energia russo — CMIO

A produção de petróleo no projeto de petróleo e gás Sakhalin-1, no extremo leste da Rússia, diminuiu significativamente devido às sanções impostas pelo Ocidente, de acordo com o vice-primeiro-ministro russo Yuri Trutnev.

“Quanto ao projeto Sakhalin-1, devido às restrições impostas … a produção de petróleo no projeto diminuiu 22 vezes – de 220.000 barris por dia para 10.000 barris por dia”, disse Trutnev.

O projeto Sakhalin-1 produz petróleo bruto grau Sokol na costa da Ilha Sakhalin, no Extremo Oriente da Rússia, exportando cerca de 273.000 barris por dia, principalmente para a Coreia do Sul, mas também para outros destinos, incluindo Japão, Austrália, Tailândia e EUA.

Em maio, a unidade russa ExxonMobil da gigante petrolífera americana Exxon Neftegas declarou força maior para suas operações Sakhalin-1 devido a sanções. Tornou-se cada vez mais difícil enviar petróleo para os clientes, explicou a empresa.

As partes interessadas do projeto, que também incluem o consórcio Sakhalin Oil and Gas Development do Japão e o explorador indiano ONGC Videsh, estavam tendo dificuldade em fretar navios-tanque para enviar petróleo para fora da região.

A Exxon havia anunciado anteriormente que deixaria cerca de US$ 4 bilhões em ativos e descontinuaria todas as suas operações na Rússia, incluindo o projeto Sakhalin-1.

Na quinta-feira, a Reuters informou que o chefe do comitê de energia da câmara baixa do parlamento russo, Pavel Zavalny, disse que o projeto de petróleo e gás Sakhalin-1 seria colocado sob a jurisdição de Moscou, assim como o vizinho Sakhalin-2.

Na semana passada, o presidente Vladimir Putin ordenou a reorganização do projeto Sakhalin-2 LNG, transferindo a propriedade para uma nova empresa doméstica.

