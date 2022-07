Preços do gás na Europa atingem alta de 4 meses – CMIO

Os preços spot do gás natural na Europa ultrapassaram US$ 1.900 por mil metros cúbicos na quinta-feira pela primeira vez desde o início de março, segundo dados da London ICE.

O preço futuro de agosto no hub TTF na Holanda aumentou para US$ 1.926 por mil metros cúbicos, ou € 182,65 por megawatt-hora em termos domésticos para consumidores europeus. No geral, os preços subiram 7% desde o início das negociações na quinta-feira.

Os preços do gás na Europa dobraram ao longo do mês, embora permaneçam abaixo do recorde histórico de US$ 3.900 por mil metros cúbicos alcançado em 7 de março.

Os aumentos de preços ocorrem quando os governos europeus lutam para encher os depósitos subterrâneos de gás, em um esforço para fornecer às famílias combustível suficiente para manter as luzes acesas e as casas aquecidas durante o inverno.

A UE, que recebe cerca de 40% de seu gás da Rússia, está tentando se livrar dessas importações. No mês passado, a Gazprom reduziu em 60% seus suprimentos através do gasoduto Nord Stream para a Alemanha, citando problemas técnicos decorrentes de sanções relacionadas à Ucrânia. O gasoduto também deve fechar para sua manutenção anual de 10 dias na próxima semana, o que alimentou os temores de que o fluxo de gás não será reativado.

No entanto, mais problemas na frente energética europeia foram evitados na quarta-feira, depois que a Noruega pôs fim a uma greve dos trabalhadores de petróleo e gás do país. Se a situação não tivesse sido resolvida, os preços do gás natural na Europa teriam sido enviados de volta – ou até superados – aos seus máximos de todos os tempos alcançados em março, disse o analista da Rystad Energy Lu Ming Pang à CNBC.

