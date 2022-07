Alemanha emite recurso de sanções à Rússia – Bloomberg – CMIO

Berlim está implorando a Ottawa para devolver um componente crucial do gasoduto russo

A Alemanha pediu ao Canadá que devolva uma parte crítica do gasoduto Nord Stream, que está preso no país devido às sanções à Rússia, informou a Bloomberg na quinta-feira.

O ministro da Economia, Robert Habeck, disse que a turbina a gás deve ser devolvida antes da manutenção programada no gasoduto Nord Stream, que começa na segunda-feira, disse o canal, citando uma entrevista por telefone com o ministro.

O equipamento, construído no Canadá pela Siemens, foi enviado a Montreal para reparos, mas foi impedido de ser devolvido no prazo devido às sanções. Isso levou a uma redução no fluxo de gás através do gasoduto para a Alemanha em 60%.

“Se é uma questão legal para o Canadá, quero deixar claro que não estou pedindo que eles o entreguem à Rússia, mas que o tragam para a Alemanha”. Bloomberg citou Habeck dizendo. Ele também indicou que as sanções estavam prejudicando mais a Alemanha do que a Rússia.













Muitos na Alemanha temem que o fluxo de gás via Nord Stream não seja retomado quando a manutenção anual terminar. Segundo a Bloomberg, Habeck espera que o retorno da turbina deixe a Rússia sem um pretexto potencial para não reiniciar o fornecimento.

Em meio ao fornecimento reduzido de gás, a Alemanha foi forçada a acionar seu plano de emergência energética no mês passado. Berlim espera substituir o gás russo por GNL; no entanto, a mídia alemã informou que o plano não funcionará, dizendo que o país pode enfrentar grave escassez de gás neste inverno.

