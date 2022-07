País da UE critica plano de compartilhamento de gás como ‘comunismo’ — CMIO

Budapeste diz que gás comprado por contribuintes húngaros será usado dentro do país

A Hungria teria atacado a UE por causa de uma sugestão de que todo o gás natural armazenado por estados membros individuais deve ser compartilhado, enquanto o continente enfrenta a crescente crise de energia.

O ministro das Relações Exteriores, Peter Szijjarto, criticou fortemente a proposta de fazer cumprir “solidariedade energética vinculativa”, que foi apresentado pelo Partido Popular Europeu (PPE), informou a mídia na quinta-feira.

“As instalações de armazenamento de gás húngaras permanecerão propriedade húngara, usaremos o gás nas instalações de armazenamento de gás húngaras compradas com o dinheiro dos contribuintes húngaros na Hungria.” Szijjarto foi citado como tendo dito.

O presidente do PPE, Manfred Weber, disse ao jornal alemão Tagesspiegel no início deste mês que a UE precisava “mecanismos vinculantes sobre como lidar com o gás que está nos tanques de armazenamento de forma solidária, para que todos não olhem apenas para si mesmos.”

“A proposta de Weber lembra um pouco o comunismo”, disse Szijjarto.

A Hungria assinou um contrato de 15 anos com a gigante russa de energia Gazprom no ano passado para receber gás natural através do gasoduto TurkStream e outros gasodutos no sudeste da Europa.

O continente enfrenta atualmente uma crise energética causada em grande parte pelas sanções à Rússia. As restrições resultaram em uma redução maciça no fluxo de gás russo para a Alemanha, o que, por sua vez, aumentou os preços do gás e provocou alertas de uma grave crise no próximo inverno.

