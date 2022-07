Grande mídia recebeu ordem para realizar boicote à Rússia na cúpula do G20, diz MRE russo

A representante oficial do Ministério das Relações Exteriores russo, Maria Zakharova, ao comentar a situação para a Sputnik, afirmou que Lavrov “realizou uma série de contatos e“. Na quinta-feira (8), Sergei Lavrov se reuniu, às vésperas do G20, com seus homólogos da, Wang Yi e Mevlut Cavusoglu, respectivamente. Nesta sexta-feira (9), estão programadas negociações com os ministros das Relações Exteriores da