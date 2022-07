Reuters: Ucrânia exorta Canadá a não devolver à Rússia turbina de gás para Nord Stream

“Se, Deus nos livre, esta decisão for aprovada, nós certamente apelaremos aos nossos colegas europeus para que a sua abordagem seja reavaliada. Porque se os países não seguem as decisões que acordaram sobre sanções, como podemos falar de solidariedade ?”

A decisão de devolver a turbina já foi tomada , disse uma fonte familiarizada com o assunto, acrescentando que o Canadá e a Alemanha não querem que a turbina seja uma desculpa para a Rússia cortar o fornecimento de gás através do gasoduto Nord Stream 1.

O ministro da Energia ucraniano, German Galuschenko, teria pressionado o Canadá a não enviar a turbina à gigante de gás russa Gazprom, no mês de junho, de acordo com uma carta obtida pela Reuters.

A empresa russa Gazprom reduziu o fornecimento do gasoduto Nord Stream 1 para apenas 40% dos níveis habituais no mês passado, citando o atraso no retorno de equipamentos sendo atendidos pela empresa alemã Siemens Energy no Canadá.