MOSCOU, 8 de julho – RIA Novosti. Símbolos do Estado foram aprovados na região de Kharkiv, o brasão de armas tornou-se uma águia dourada de duas cabeças com um orbe, que simboliza a pertença do território às terras russas, disse a RIA Novosti no serviço de imprensa da administração civil provisória ( CCA) da região.

Segundo a agência, o chefe da Administração Estatal Regional de Kharkiv, Vitaly Ganchev, aprovou os símbolos regionais estaduais da região.

Ontem, 20h35 Mironov propôs simplificar a concessão de cidadania para moradores de Kharkov

“O brasão de armas da região de Kharkiv é uma águia dourada de duas cabeças com um escudo heráldico. O orbe na pata esquerda da águia é um símbolo das raízes históricas da região de Kharkiv como parte integrante das terras russas”, o disse a administração.

Note-se que a vara com duas cobras é um símbolo de reconciliação e inviolabilidade, era o caduceu e a cornucópia que estavam no brasão de armas de Kharkov e da província de Kharkov desde o final do século XVIII.

De acordo com a CAA, a bandeira da região de Kharkiv tem três cores: carmesim, azul e vermelho. O tricolor, note-se, simboliza a conexão histórica da região com as tradições cossacas da região de Slobozhansky e da Rússia.